2017 Winning Button Numbers

1) 563

2) 059

3) 1390

4) 1374

5) 998

6) 1133

7) 324

8) 810

9) 604

10) 1342

11) 1235

12) 541

13) 1185

14) 1257

15) 1189

16) 958

17) 1006

18) 1015

19) 456

20) 1448

There will be no more numbers drawn. Numbers may move up on the list if numbers are not claimed. Deadline is 5:00 pm September 20, 2017. Contact City of Kelso at 423-0900 to claim prize. Must submit button for proof.