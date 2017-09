The 2017 Quacker 5000 is over, the winners are listed below!

Place Ticket Number Winner Name Prize Value

1 5068 Susan Mourning $5000 Cash $5,000

2 3357 Bob Gregory 7kw Portable Standby Generator $1,070

3 7070 Hani Eid LED Yard Light $200

4 5752 Pieter Smeenk Gift Basket $100

5 0522 Marty Martin Trails End Popcorn Variety $60

6 3118 Max Kamp Gift Basket $50

7 6715 Woodford Real Estate Gift Basket $50

8 2323 Allison Teter Gift Certificate to A-1 Sewing & Vacuum $50

9 0446 Teri Carpenter Gift Certificate to Teri’s $50

10 6129 Cathy Miller Gift Certificate to Teri’s $50

11 0410 Mandy Wray Gift Card to Wilco $50

12 3162 David Larsen Gift Certificate to Domino’s $28

13 6995 Caty Head-Skogland Gift Certificate to Domino’s $28

14 0449 Shelli Mosier Gift Certificate to Domino’s $28

15 2078 Dorothy Gevers-Wojtowyeh Gift Certificate to Domino’s $28

16 7476 Diane Lough Gift Certificate to Domino’s $28

17 1439 Angie Wean Gift Certificate to Domino’s $28

18 7406 Randy Joslen Gift Certificate to Domino’s $28

19 2447 John Jabusch Gift Certificate to Domino’s $28

20 2072 Diane Manasco Gift Certificate to Domino’s $28

21 4447 Nila Stewart Gift Certificate to Domino’s $28

22 4994 Jan Ferguson Gift Certificate to Domino’s $28

23 3516 Dan Evans Gift Certificate to Domino’s $28

24 6780 New Spring Property Management Gift Certificate to Domino’s $28

25 1708 Don Cianci Gift Certificate to Olde Creekside $25

26 1243 Vonda McFadden Gift Certificate to Country Folks Deli $25

27 4085 Mindy Heuer Gift Card to Jimmy John’s $25

28 0196 Nancy Enriques Gift Card to Jimmy John’s $25

29 3518 Dan Evans Gift Card to Gunnar’s Auto #1 $25

30 2467 Adam Hamer Gift Card to Gunnar’s Auto #1 $25

31 4132 Tamara Norton Gift Card to The Office 842 $25

32 0573 Mike Gardner Gift Card to Kelso Theater Pub $25

33 7043 Ron Gregg Gift Card to Kelso Theater Pub $25

34 0624 Jo Spaur Gift Card to Masthead $25

35 0939 Cindy Donaldson Gift Card to Applebee’s $25

36 6130 Cathy Miller Gift Certificate to Bob Paul’s Restaurant $25

37 1617 Randy Renshaw Gift Card to Parker’s Restaurant $25

38 3179 Zoey Larsen Gift Card to Parker’s Restaurant $25

39 7264 Margaret Hickey Gift Card to The Flower Pot $25

40 7280 Jesse Cope WA Lottery Tickets $15

41 3142 Ava Larsen Gift Certificate to Sportsmen’s Warehouse $15

42 4446 Cathy Usher Gift Certificate to Sportsmen’s Warehouse $15

43 3743 Kelli Busack Gift Certificate to Sportsmen’s Warehouse $15

44 3407 Eric Krume Gift Certificate to Domino’s $14

45 0634 Bonnie Woodruff Gift Certificate to Sportsmen’s Warehouse $10

46 3495 Spencer Wiggins Gift Certificate to Sportsmen’s Warehouse $10

47 6548 Kim Timmons Gift Certificate to Sportsmen’s Warehouse $10

48 6221 Wayne Roseman Gift Certificate to Sportsmen’s Warehouse $10

49 5722 Barb Rentner Gift Certificate to Sportsmen’s Warehouse $10

50 3184 Dalia Larsen Gift Certificate to Sportsmen’s Warehouse $10

51 4009 John Harvey Gift Certificate to Sportsmen’s Warehouse $10

52 7066 Hani Eid Gift Certificate to Sportsmen’s Warehouse $10

53 0333 Jim Anderson Gift Certificate to Sportsmen’s Warehouse $10

54 7427 Gail Erricson Gift Certificate to Sportsmen’s Warehouse $10

55 1013 Karin Dennis Gift Certificate to Sportsmen’s Warehouse $10

56 0444 Teri Carpenter Gift Certificate to Red Leaf $10

57 2608 Kirk Rayboin Gift Certificate to Red Leaf $10

58 2586 Tony Craft Gift Certificate to Red Leaf $10

59 6159 Kaden Arnold Gift Certificate to Red Leaf $10

60 2594 Al Hamer Gift Certificate to Red Leaf $10

61 6552 Bob McChesney Gift Certificate to Red Leaf $10

62 1989 Chris Bailey Gift Certificate to Red Leaf $10

63 2108 Twylla Corrie Gift Certificate to Red Leaf $10

64 0203 Amy Brudi Gift Certificate to Red Leaf $10

65 5613 Scott Davis Gift Certificate to Red Leaf $10

Last Duck Moira Thompson Last Duck T-Sirt Priceless